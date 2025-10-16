Russian Field: государственные выплаты важны для двух третей россиян

64% опрошенных россиян называют государственные пособия, субсидии и льготы важной частью семейного бюджета, и только 28% считают эти выплаты незначительными. Это следует из всероссийского телефонного опроса компании Russian Field, проведенного 17–26 сентября среди 1,6 тыс. респондентов.

По данным социологов, больше всего в господдержке нуждаются жители малых населенных пунктов (67%), россияне без высшего образования (73%), граждане с тремя и более детьми (76%) и пенсионеры (81%).

Как и следовало ожидать, ответы опрошенных коррелируют с их материальным положением. 76% респондентов, считающих себя малообеспеченными, заявили о важности госвыплат, в то время как среди обеспеченных так ответили 54%. Кроме того, прослеживается прямая зависимость от уровня среднего ежемесячного дохода на одного члена семьи: чем он выше, тем меньше нужда в финансовой поддержке со стороны государства. Более половины респондентов с доходом выше 100 тыс. руб. (56%) признались, что вообще не придают значения субсидиям и льготам: это единственная категория опрошенных, в ответах которой отрицательное мнение (госвыплаты «не важны») превалирует над положительным.

Иван Кириакидис