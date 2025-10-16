«Без этих часов сам Rolex стоил бы сегодня куда меньше»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как первая британская женщина переплыла Ла-Манш, а Rolex стал глобальным брендом.

В ноябре в Женеве на аукционе Sotheby’s появятся часы, которые без преувеличения сделали Rolex самим собой. 9 ноября будут проданы Rolex Oyster с эстимейтом свыше 1 млн швейцарских франков.

Это настоящий момент рождения Rolex как глобального бренда. В 1927 году Мерседес Глейтце, первая британская женщина, переплывшая Ла-Манш, вышла на свой знаменитый «Vindication Swim» — заплыв в ледяной воде, который должен был доказать ее рекорд и закрыть тему сомнений, поднятых прессой. И именно тогда на ее шее, привязанные лентой, оказались часы Rolex Oyster — первый образец нового, революционного корпуса с завинчивающейся заводной головкой.

Пловчиха не преодолела всю дистанцию, но Oyster выдержал погружение в соленую воду на более чем 10 часов. На следующее утро газеты пестрели фотографиями, а Rolex купил целую полосу в Daily Mail, где заявил: «Часы, которые победили Ла-Манш».

С этого момента Rolex начал выстраивать ту самую стратегию, которую мы знаем сегодня: часы как инструмент для самых экстремальных условий — от глубин океана до вершин Эвереста. А Мерседес Глейтце стала первым амбассадором бренда задолго до того, как само слово «амбассадор» вошло в маркетинговый словарь.

И вот теперь, почти через 100 лет, эти самые часы снова появляются на публике — всего лишь во второй раз за столетие, и впервые за двадцать пять лет. Так что эстимейт в 1 млн швейцарских франков звучит почти скромно. Потому что без этого заплыва и этих часов сам Rolex стоил бы сегодня куда меньше.

