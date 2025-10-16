Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о первой женщине, ставшей главой винного дома и организовавшей контрабанду шампанского в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hotel particulier du Marc a Reims Фото: Hotel particulier du Marc a Reims

Россию и Францию роднит многое: тут и многочисленные революции, и склонность к личным травмам, и сильные, решительные женщины. И Барба-Николь Клико-Понсарден — одна из них.

Овдовев в 27 лет, Барба-Николь стала первой женщиной, вставшей у руля французского винного дома и изобретательницей ремюажа.

Российским любителям шампанского впору превозносить ее контрабандные таланты. С начала войны 1812-го ввоз французского вина в Россию был под эмбарго, и лишь неутомимая Барба-Николь на нейтральных судах через Кенигсберг снабжала шампанским страждущих. Крупнейшую партию рассекретили уже в пути из Амстердама.

Через шесть дней после заключения Парижского мира в Санкт-Петербург торжественно приплыли 10 тыс. бутылок «Вдовы Клико». Конкуренты безнадежно опоздали. Кабы не вдова, нечем было бы праздновать победу. Уж брусничная вода нам бы наделала вреда.

