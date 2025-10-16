Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о преимуществах нового кроссовера, созданного для России.

Марка TENET на нашем автомобильном рынке совсем недавно. Но если вы посмотрите на эти кроссоверы, а еще лучше сядете за руль, то многое покажется вам знакомым.

TENET — это аббревиатура. Take Every New Experience Together, как говорится, «вместе к новым свершениям». И это не просто лозунг. Вот, например, флагманская модель TENET — семейный кроссовер T8. Уверенный внешний вид, спицованные диски, как у премиальных марок, стильный рисунок в фарах чем-то напоминает «кошачий глаз». То есть в путешествие можно отправиться красиво. Причем сделать это всей семьей или большой компанией — в автомобиле семь полноценных мест.

Наблюдать окружающий мир можно не только через окна, но и через огромную панорамную крышу. Ну, или заняться чем-то более привычным: в салоне предусмотрены все самые современные способы коммуникации и мультимедиа. Кстати, салон конфигурируется в дюжине вариантов, в зависимости от количества пассажиров, а также багажа, который они с собой везут. А разрешение на установку фаркопа позволит взять с собой в путешествие лодку, квадроцикл или аквабайк.

Мощный двигатель, полный привод и шесть режимов движения, включая «спорт», «снег» и «грязь», откроют разные направления для путешествий на TENET T8. Следить за дорогой помогает проекционный дисплей, а за безопасность отвечают два десятка ассистентов водителя. И, конечно, кроссовер создан для России: он отлично чувствует себя на наших дорогах и в нашем климате — в салоне подогревается все, что нужно.

Что еще важно: T8, как и другие модели бренда TENET производятся на предприятии полного цикла «АГР Холдинг» в Калуге, где проходит многоступенчатую систему контроля качества на уровне мировых стандартов. Здесь на кузов наносятся дополнительные слои антикоррозийных материалов, способствующие антигравийной и антишумной защите, а скрытые полости обрабатываются воском.

Вооружившись этим знанием, можно увереннее отправляться покорять мир с семейным семиместным кроссовером TENET T8, который позиционирует себя как идеальный спутник для получения новых впечатлений.