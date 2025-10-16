Что написано пером на планшете, подотрем

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о функциях и преимуществах новых планшетов iPad Pro и Huawei MatePad 12X.

Компания Apple обновила iPad Pro, MacBook Pro и Vision Pro, добавив новый чип M5. По первым субъективным впечатлениям, самый любопытный продукт — «яблочный» планшет. Российской аудитории он тоже будет интересен, если верить последней статистике «М.Видео-Эльдорадо». По данным группы, отечественный рынок в категории планшетов установил новый рекорд за девять месяцев этого года. В стране реализовали 2,2 млн устройств, что на 6% больше, чем за тот же период в 2024-м.

Планшет — довольно популярный инструмент, особенно среди творческих людей. По данным Celsys, две третьих (68,4%) европейских креаторов уже работают на цифровых устройствах. Среди подростков этот показатель еще выше — семь из десяти пользователей. По подсчетам Future Market Insights, сегмент цифровых иллюстраций с текущей отметки в $425,8 млн будет ежегодно расти на 12,4%.

В России этот тренд будет поддерживать в том числе новинка Huawei, которая уже доступна для предзаказа — модель MatePad 12X. Это компактный планшет толщиной 5,9 мм, весом 555 г с оптимальным 12-дюймовым дисплеем PaperMatte. Экран получил разрешение 2,8K, частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость 1000 нит. Но самый заметный и, на мой взгляд, полезный, даже мотивирующий элемент гаджета — это антибликовое покрытие. Оно здорово и приятно имитирует бумагу. И эти ощущения только усилятся, если использовать родной стилус M-Pencil Pro третьего поколения. Из коробки он поддерживает три типа перьев — для письма, мелкого шрифта и рисования. А приложением для творчества GoPaint этот набор раскрывается в 150 типов кистей. Там же можно поэкспериментировать с функцией имитации бумаги с настройкой прозрачности, блеска и детализации.

Разработчики приложения GoPaint уже не первый год проводят одноименный конкурс рисунка для цифровых креаторов. Любой желающий может заявиться сразу в пяти направлениях, включая научную фантастику, повествовательное искусство, ультрасовременные картины, цифровую акварель и чернила, а также впервые — анимацию. В этом году организаторы выбрали тему «Сказка» и обозначили конец года, 31 декабря, как финал конкурса.

Александр Леви