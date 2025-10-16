В Волгоградской области осенью появится свыше 3 млн новых деревьев

На территории Волгоградской области этой осенью высадят более 3 млн деревьев в рамках проекта «Сохранение лесов». Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Посадка сеянцев сосны, акации, вяза и ясеня ожидается на площади свыше 1,2 тыс. га и затронет все 22 лесничества. Больше всего новых деревьев появится в Серафимовичском, Нижнечирском, Старополтавском и Калачевском лесничествах — на площади 236 га.

К настоящему времени высадка охватила 40 га. Общая площадь лесовосстановления с учетом работ весной составит более 2 тыс. га.

Павел Фролов