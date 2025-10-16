Гособороннаказ

От семи до семи с половиной лет назначил Мещанский райсуд Москвы бывшим гендиректору, главбуху и совладельцу ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"». Их признали виновными в хищении 33 млн руб. при исполнении гособоронзаказа — поставке военным полевых телефонов. Возмещен ущерб, очевидно, будет за счет средств бенефициара предприятия, у которого в трех банках арестовали сумму, в два раза превышающую потери военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оглашение приговора генеральному директору завода «Телта» Алексею Высокову и главному бухгалтеру предприятия Елене Гришиной

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Оглашение приговора генеральному директору завода «Телта» Алексею Высокову и главному бухгалтеру предприятия Елене Гришиной

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Оглашая приговор поздним вечером 15 октября, суд признал совладельца «Телты» Игоря Морозова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначив ему семь лет общего режима и штраф 900 тыс. руб. Гендиректор завода Алексей Высоков получил шесть лет, но с учетом предыдущего приговора за дачу взятки военному был в итоге осужден на семь с половиной лет строгого режима и выплатит 700 тыс. руб. Точно такое же наказание было назначено главбуху предприятия Елене Гришиной, ранее осужденной за коррупцию. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. И только сотрудник военного представительства Минобороны Алексей Пальмов, принимавший продукцию пермского телефонного завода, отделался условным сроком в пять лет и полумиллионным штрафом. Ранее этот фигурант полностью признал свою вину.

Гособвинитель запрашивал для подсудимых от пяти до девяти лет заключения с выплатой по иску Минобороны России 33 млн 846 тыс. руб. Последний был полностью удовлетворен.

Особых активов у фигурантов не оказалось, но 66 млн 800 тыс. руб., арестованных на счетах Игоря Морозова в «Сбере», «Открытии» и Россельхозбанке вполне хватит для возмещения вреда.

По данным Главного военного следственного управления Следственного комитета Росси (ГВСУ СКР), махинации были совершены при изготовлении 7 тыс. военно-полевых телефонных аппаратов модели ТА-88 в 2015–2016 годах. Представители предприятия представили заказчику «заведомо ложные сведения о комплектующих изделиях», заменив российские детали дешевыми китайскими, что позволило им сэкономить более 30 млн руб. Эта сумма и была сочтена ГВСУ СКР похищенной.

Защита собирается обжаловать приговор.

Отметим, что по приговору Солнечногорского гарнизонного военного суда Московской области гендиректор предприятия Алексей Высоков и главбух Елена Гришина получили штрафы за дачу взяток на сумму 170 тыс. руб. начальнику одного из отделов Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю. Однако по представлению Главной военной прокуратуры Второй западный окружной военный суд отменил это решение, назначив осужденным по семь лет реального заключения, что и было учтено в Мещанском суде.

Кроме того, в этом же суде сейчас рассматривается еще одно дело Игоря Морозова, Алексея Высокова и Елены Гришиной — о мошенничестве на сумму более 48 млн руб. при выполнении гособоронзаказа на 1,4 млрд руб. и попытке хищения еще порядка 16 млн руб.

Алексей Соковнин