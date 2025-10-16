Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков прокомментировал слова Рютте о российских летчиках и моряках

Песков: Рютте ничего не знает о российских летчиках и моряках

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не разбирается в том, что происходит в российской армии и какие навыки есть у военнослужащих РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это говорит, что Рютте ничего не знает о наших летчиках и моряках,— отметил господин Песков на брифинге. — Если бы он знал, он так бы не говорил».

Ранее Марк Рютте сказал, что пилоты российских истребителей «неумело управляют ими», а моряки «не умеют опускать якорь». Генсек НАТО призвал реально оценивать стратегические способности России.

