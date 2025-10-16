На самарский онкодиспансер подали в суд за отсутствие лекарств для пациентов

Прокуратура обнаружила, что в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере не было лекарств для таргетной терапии пациентов. Нарушение было выявлено после того, как на ситуацию пожаловалась в контрольный орган пациентка учреждения. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Во время проверки диспансер закупил нужные медикаменты, и заявительнице выдали лекарства. Однако выяснилось, что во время отсутствия препаратов другим пациентам не оказывалась медицинская помощь.

Прокуратура подала иски в интересах двух пациентов и потребовала компенсацию морального вреда за задержку в предоставлении лекарств. Суд удовлетворил иски, и диспансер выплатил компенсации.

Георгий Портнов