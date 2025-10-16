Застройщик из Новосибирска получил право реализации двух проектов КРТ в Барнауле

ООО СЗ «Азимут» оказалось единственным участником торгов на право заключения двух договоров о комплексном развитии территории (КРТ) в районе Павловского тракта в Барнауле. Аукционы в связи с этим были признаны несостоявшимися. Застройщик может обратиться за заключением договора о КРТ в ближайшее время, говорится в протоколе рассмотрения заявок на портале «ГИС. Торги».

Речь идет об участках площадью 28 га стоимостью 4,4 млн руб. и 41 га стоимостью 9,5 млн руб. Девелоперу предстоит на участке площадью 41 га построить не менее 206 тыс. кв. м жилья. На участке площадью 28 га возвести не менее 165 тыс. кв. м жилья.

Договор по первому участку будет заключен на 10,5 лет, по второму на 11,5 лет. По его условиям застройщику необходимо передать ПАО «Дом.РФ» после завершения строительства 2% от площади жилых и нежилых помещений.

ООО СЗ «Азимут» зарегистрировано в Новосибирске в 2021 году. Компания осуществляет деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцами общества являются Сергей Фефелов (70%) и Аркадий Уколов (30%). По информации Rusprofile, выручка компании в 2024 году составила 141 млн руб., чистая прибыль - 29 млн руб.

Лолита Белова