Путин сообщил о дефиците электроэнергии в некоторых российских регионах

В некоторых районах России есть дефицит электроэнергии, его нужно покрывать в том числе за счет развития электросетей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас отмечаются локальные дефициты электроэнергии,— сказал Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели (цитата по ТАСС),— прежде всего в районах, где строятся крупные индустриальные, транспортные, логистические проекты». Покрыть дефицит можно также за счет «обновления парка генерирующего оборудования, ввода в строй новых электростанций», добавил он.

Также президент заявил, что расходы энергетических компаний не должны автоматически переноситься в тарифы и ложиться на потребителей. По его словам, необходимо искать более гибкие решения — внедрять новые регуляторные механизмы, управлять спросом на электроэнергию и поддерживать инвестиции в топливно-энергетический комплекс.

В ближайшие 25 лет выработка электроэнергии в мире удвоится, добавил Владимир Путин. Он отметил, что около 85% дополнительного спроса будет приходиться на страны Глобального Юга. При этом энергосистема России с общей установленной мощностью около 270 ГВт остается одной из крупнейших в мире.