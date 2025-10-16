Путин призвал энергетиков не перекладывать «механически» затраты на потребителей

Российские энергокомпании не должны компенсировать свои затраты за счет увеличения тарифов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

«Затраты ... не должны механически перекладываться в тариф на плечи потребителей»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Президент отметил, что ждет предложений от правительства по вопросу нормативных новаций, управления спросом на электроэнергию и механизмов поддержки инвестиций. «Необходимы более гибкие решения»,— уточнил господин Путин. Он также попросил членов правительства завершить подготовку концепции розничных рынков электроэнергии в «самые короткие сроки».