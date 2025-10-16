На трассе Надым-Салехард Крайнего Севера расширили телеком-инфраструктуру

Бесшовное покрытие мобильным интернетом МТС обеспечили на трассе регионального значения Надым-Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ). Как сообщили в пресс-службе компании, стабильное LTE-покрытие позволит обеспечить безопасность движения автомобилистов на протяжении 344 км автомагистрали Надым-Салехард.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Цифровая инфраструктура вдоль дороги учитывает особенности Крайнего Севера, в том числе высокую влажность, экстремально низкую температуру до -55°, отсутствие населенных пунктов вдоль трассы и внешнего энергоснабжения.

«Мы реализовали социально-значимый проект, накрыв сетью МТС ключевую дорогу региона. Важно, чтобы абоненты, отправляясь в поездку, чувствовали себя в безопасности. Особенно это актуально зимой, когда трассу переметает снегом и в разы возрастает риск аварийных ситуаций», — прокомментировал директор МТС в ЯНАО Владимир Дроздов. Он добавил, что сейчас интернет позволит водителям пользоваться навигаторами, онлайн-банкингом и другими цифровыми сервисами.

По словам заместителя губернатора Ямала, директора окружного департамента информационных технологий и связи Константина Оболтина, совместное использование уже готовых технических мощностей обеспечит доступность сети для абонентов разных операторов. «Мы продолжим работу по привлечению ключевых операторов», — рассказал господин Оболтин.

Трасса Надым-Салехард — стратегическая магистраль, соединяющая восток и запад Ямала. Автодорога проходит по вечной мерзлоте и болотистой местности, вдоль нее отсутствует электроснабжение. Как уточнили в МТС, развитие сетей связи на трассе, внедрение цифровых технологий и платформ напрямую отвечает задачам нацпроекта «Цифровая экономика».

Алексей Буров