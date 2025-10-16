Патриарх Кирилл: военные священники не убегают с фронта

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на фестивале «Вера и слово», поблагодарил российских военных священников за мужество. По его словам, они «не убегают, не дезертируют» с фронта и не просят архиереев их туда не отправлять.

«Когда направляют — идут. Такова миссия Церкви. Мы не можем оставлять нашу паству в сложных обстоятельствах. Так было на протяжении всей истории Русской Церкви»,— сказал патриарх (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что служение священников в зоне СВО «очень и очень положительно воздействует на наших братьев, которые стоят на пороге жизни и смерти». По словам патриарха, многие военнослужащие именно в зоне боевых действий открыли для себя «новый взгляд на веру, Бога, свою жизнь». И сделали они это — через «духовный опыт, который они получают и от соприкосновения с угрозой смерти, и соприкасаясь с нашими военными священниками, которые находят правильные слова, чтобы помочь, вдохновить, укрепить, поддержать», отметил патриарх.

В зоне проведения боевых действий с начала 2022 года побывали более 3 тыс. священнослужителей, сообщал в сентябре председатель синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Он указывал, что среди побывавших на СВО — 24 Героя России. В феврале председатель комитета говорил, что более 42 тыс. военнослужащих были крещены военными священниками непосредственно в зоне боевых действий.

Полина Мотызлевская