Путин: уровень газификации в России достиг почти 75%

Президент России Владимир Путин оценил уровень газификации в России. По его словам, нынешний показатель составляет почти 75%.

«Безусловно, будет расти дальше. Если быть более точным — 74,7%. И рост с 2019 года составил 6,1 процентных пункта»,— заявил глава государства на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Владимир Путин отметил, что за последние пять лет в стране проложено 100 тыс. км сетей газораспределения. За четыре года почти 1 млн домовладений в России получили доступ к трубопроводному газу. Их количество, заверил президент, увеличится еще на 2 млн.