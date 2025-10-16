Бани включают диско

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о heat clubbing — новом явлении, совмещающем вечеринки и здоровый образ жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @victormaxner Фото: @victormaxner

Интересное решение внедрили в Копенгагене. Проект под названием Plugin Club представляет собой две точки в столице Дании. Это бани и ледяные купальни, где происходят не совсем привычные ивенты. Базово сессии состоят из нескольких этапов. Сначала при высокой температуре в банном помещении с печью посетители расслабляют все мышцы тела. Эфирные масла наполняют воздух ароматами. Сознание, наконец, отпускает все сложные мысли.

Затем следует погружение в ледяные купели. Холодная вода в начале обжигает кожу, от контраста перехватывает дух, но скоро дыхание восстанавливается. Нервная система перезагружается. Формат под названием deep session создан для восстановления внутреннего мира и ясности сознания. Медитативная музыка с минимальными текстовыми элементами и умышленная тишина на несколько минут чередуются. Наставник вкрадчиво произносит, какие действия нужно совершить и в каком порядке, он ведет гостя через этот опыт, чтобы тот словно воссоединился с глубинным самим собой.

High session — буквально противоположное. Формат создан для того, чтобы сделать вечеринки частью здорового образа жизни. Команда организовала пространство для встречи с теми, кто с тобой на одной волне и искренне празднует жизнь. В парилке тоже есть привычные места для расслабления, но внутри также работает диджей-проводник, задача которого поддерживать нужный вайб, включать музыку и генерировать энергию настоящей техно-вечеринки. Клиенты чувствуют «благодарность, любовь и силу», говорится на сайте проекта.

Это явление называется heat clubbing — вечеринки в жаре. Интересно, что наставниками на таких встречах выступают не только диск-жокеи, но и специалисты по поведению и ментальному здоровью. Билет на сессию стоит от €20.

Яна Лубнина