Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о громких кражах в мире спорта.

Известные спортсмены — люди небедные, поэтому их дома периодически грабят, несмотря на вооруженную охрану и разного рода умные сигнализации. Причем бандитам не всегда нужны деньги. Трофеи мировых звезд — тоже порой валюта твердая. Летом 2025 года под раздачу попал сам Мишель Платини.

В его дом недалеко от Марселя пробрался злоумышленник и похитил около 20-ти наград, которые знаменитый полузащитник сборной Франции завоевывал в течение блестящей карьеры. Пропал даже один из золотых мячей, которых у Платини три. Хозяин дома видел похитителя, но помешать ему не смог. Все-таки в июне 2025-го футболисту «стукнуло» 70. Пока найти украденное полиция Марселя не смогла.

Другой известный спортсмен, теннисист Пит Сампрас, в отличие от Платини, поступил мудро и свои многочисленные награды дома держать не стал. Он арендовал специальное хранилище, только это не помогло. В 2010-м сейф вскрыли, и призы, завоеванные американцем на 64-х турнирах, пропали. Там были два приза Кубка Дэвиса, кольцо олимпийского чемпиона и кубок Большого шлема Australian Open 94-го года. Правда, у этой истории счастливый финал. Спустя месяц неизвестный позвонил в полицию и заявил, что призы Пита лежат на заднем дворе одной из больниц Лос-Анджелеса. Видимо, продать награды американца не удалось, хотя такие мелочи злоумышленников останавливают не всегда.

В России, например, ограбили дом известного футболиста Владимира Быстрова. Это произошло в 2015-м. Бандиты застрелили собак, связали охранника и среди прочего забрали бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года. Сей знаковый для российской сборной трофей тоже продать непросто — слишком уж заметная вещь. Но, несмотря на это, медаль Быстрову так никто и не вернул. В 2018-м футболист получил копию, которую изготовили на средства UEFA.

Владимир Осипов