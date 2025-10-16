Дистрибьютор косметики в Удмуртии обвинен в мошенничестве на 5 млн рублей

В Удмуртии 37-летнего дистрибьютора международной компании по производству и продаже косметики обвинили в мошенничестве (ст. 159 УК) через подставные фирмы, которые он регистрировал на людей в «трудной жизненной ситуации». Об этом пишет «МВД Медиа».

Следствие считает, что фигурант подыскивал таких граждан и за незначительное денежное вознаграждение убеждал их стать формальными руководителями компаний. С помощью электронно-цифровых подписей он регистрировал на имена согласившихся юридические лица.

«Затем злоумышленник, не ставя в известность номинальных директоров подставных фирм, оформил на эти организации кредиты в банке. Полученные денежные средства он перевел на счета сторонних компаний и распорядился ими по своему усмотрению»,— говорится в сообщении. Ущерб кредитной организации достиг почти 5 млн руб.

Полиция установила, что подозреваемый вовлек в мошенническую схему 14 человек. Часть из них привлечены к ответственности за неправомерный оборот средств платежей и незаконное образование юридических лиц (ст. 187 и 173.2 УК). Сейчас предполагаемый аферист находится в следственном изоляторе. По статье о мошенничестве (ст. 159 УК) предусмотрено до 10 лет лишения свободы.