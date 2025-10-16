На Волжском мосту в Рыбинске начали монтаж подсветки

В Рыбинске стартовали работы по установке архитектурно-художественной подсветки на мосту через Волгу. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Сейчас специалисты монтируют световое оборудование и прокладывают инженерные сети. По словам губернатора, работы хотят завершить до конца года.

«Используемая технология RGB-подсветки позволит программировать разные цветовые сценарии и создавать эффектные световые композиции в праздничные дни»,— рассказал господин Евраев.

Контракт на монтаж подсветки заключен между министерством регионального развития (заказчик) и ПАО «Ростелеком» (исполнитель). Стоимость работ — 152,4 млн руб. Согласно контракту, работы должны завершить до декабря 2026 года.

Алла Чижова