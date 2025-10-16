Полиция изъяла три килограмма наркотика у нижегородца

Полиция задержала нижегородца с 3 кг синтетического наркотика, замаскированными под камни. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При задержании в Канавинском районе 35-летний житель пытался избавиться от пяти полимерных пакетов с порошком. Позднее он выдал полицейским 59 тайников с закладками, а дома у задержанного нашли еще семь пакетов, весы и упаковочный материал.

Нижегородец ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и признался, что зарабатывал этим на жизнь. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ, на время следствия его арестовали. Фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев