В Курганской облдуме распределили четыре вакантных мандата

Избирательная комиссия Курганской области передали вакантные мандаты четырех депутатов областной думы. Решение принято на заседании 16 октября, сообщает пресс-служба избиркома.

Три мандата переданы зарегистрированным кандидатам в составе списка партии «Единая Россия», один — «Справедливая Россия — За правду». Одно место освободилось в связи с наделением полномочиями сенатора Сергея Муратова на очередной пятилетний срока. Еще два единоросса Никита Курбаченков и Роман Хохлов, а также представительница «Справедливой России» Ирина Бурулькина добровольно отказались от мандатов.

Депутатами от «Единой России» стали два ветерана СВО Александр Пылков и Дмитрий Исаев, а также директор по персоналу и общим вопросам АО «Шадринский автоагрегатный завод» Евгений Нестеров. Мандат Ирины Бурулькиной получил руководитель регионального отделения «Справедливой России» Валерию Державину.