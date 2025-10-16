В Кумертау детям участника СВО отказали в приеме в школу

Прокуратура Кумертау внесла в адрес директора городского управления образования Татьяны Юлусовой представление за нарушение прав двоих детей участника специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в надзорное ведомство обратилась местная жительница. По ее словам, школа необоснованно отказала в зачислении двоим детям военнослужащего. После прокурорской проверки права несовершеннолетних восстановлены, они поступили в школу, отметили в надзорном ведомстве.

Идэль Гумеров