FT: США и Канада обсуждают возобновление строительства нефтепровода Keystone XL

США и Канада обсуждают возможность возобновления строительства нефтепровода Keystone XL в рамках переговоров о смягчении некоторых пошлин Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц.

«Мы открыты для обсуждения развития энергетической безопасности на континенте, если мы также будем учитывать проблемы, связанные со сталью и алюминием»,— заявил в беседе с FT канадский министр энергетики Тим Ходжсон.

По словам американского чиновника, президент США Дональд Трамп хотел бы возобновить строительство Keystone XL. Однако это не решит все проблемы в торговых отношениях между Канадой и США, отметил источник. Ранее издание Politico писало, что Дональд Трамп намерен возобновить строительство Keystone XL.

Проект Keystone XL должен был стать расширением уже существующей системы трубопроводов Keystone, предназначенного для транспортировки сырой нефти из Канады в США. В 2015 году власти США приостановили проект. В 2017 году Дональд Трамп возобновил Keystone XL, но в январе 2021 года администрация президента Джо Байдена отозвала разрешение на строительство трубопровода.