В Новотроицке возбудили дело о гибели троих работников металлургического предприятия
Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По версии следствия, 15 октября в цехе металлургического предприятия на ул. Заводской в Новотроицке трое работников получили обширные ожоги тела во время производственных работ. С полученными повреждениями их госпитализировали в медицинское учреждение Орска, но, несмотря на оказанную помощь, они скончались.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования дела следствие даст процессуальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение правил промышленной безопасности при производстве работ на опасном объекте.