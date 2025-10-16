В Новотроицке возбудили дело о гибели троих работников металлургического предприятия

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По версии следствия, 15 октября в цехе металлургического предприятия на ул. Заводской в Новотроицке трое работников получили обширные ожоги тела во время производственных работ. С полученными повреждениями их госпитализировали в медицинское учреждение Орска, но, несмотря на оказанную помощь, они скончались.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования дела следствие даст процессуальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение правил промышленной безопасности при производстве работ на опасном объекте.

Руфия Кутляева