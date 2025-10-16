Глава МИД Марокко: король Мухаммед VI ценит отношения с Путиным

Король Марокко Мухаммед VI ценит отношения с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава МИД Марокко Насер Бурита. Он также подтвердил нацеленность Марокко развивать стратегическое партнерство с Россией.

«Мы подтвердили то, что стратегическое партнерство связывает наши страны»,— сказал Насер Бурита на пресс-конференции по итогам переговоров, подчеркнув, что король Марокко «ценит эти отношения и также ценит отношения, которые связывают его с президентом РФ Владимиром Путиным».

Сегодня глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с марокканским коллегой Насером Буритой. Российский министр по итогам беседы рассказал, что стороны подробно рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня и кратко коснулись торгово-экономических обменов. По информации ТАСС, по итогам переговоров был подписан меморандум об учреждении российско-марокканского межмидовского рабочего комитета в интересах углубления стратегического партнерства между странами.

Глава МИД Марокко Насер Бурита прибыл в Россию для участия в заседании российско-марокканской смешанной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В предыдущий раз Сергей Лавров и Насер Бурита встречались в конце сентября на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Анастасия Домбицкая