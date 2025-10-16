Экс-мэр Троицка не смог оспорить продление срока содержания под стражей

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление первой инстанции о продлении срока заключения под стражу бывшего главы Троицка Александра Виноградова, обвиняемого в получении взяток (ч. 4, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

Адвокаты экс-мэра муниципалитета просили изменить меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества, например, на домашний арест. Однако облсуд оставил постановление Троицкого городского суда от 30 сентября в силе. Александр Виноградов пробудет в СИЗО до 4 декабря.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Александра Виноградова задержала полиция в декабре 2023 года. С того момента он находится в СИЗО. По версии следствия, с марта 2020 года по декабрь 2021-го, будучи на тот момент мэром Троицка, Александр Виноградов через посредника неоднократно получал от директора и владельца ООО «Управляющая компания “Копеечка”» Дмитрия Виноградова (однофамилец) деньги и «иное имущество в виде беговой дорожки». Всего в уголовном деле фигурирует шесть эпизодов взяток на общую сумму 763 тыс. руб. За деньги, как считает следствие, Александр Виноградов помогал предпринимателю быстро и без препятствий получать разрешения на ввод в эксплуатацию нежилых зданий в Троицке.

В мае этого года Дмитрия Виноградова, обвиняемого в передаче взятки мэру (ч. 3 ст. 291 УК РФ), приговорили к 2,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Также он должен заплатить штраф в размере 378 тыс. руб.

Виталина Ярховска