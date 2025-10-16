Глава МИД Марокко отметил вклад России в решение конфликтов на Ближнем Востоке

Марокко приветствует вклад России в урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом глава МИД Марокко Насер Бурита заявил по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Российский министр, в свою очередь, подчеркнул готовность России содействовать урегулированию ситуации в регионе Ближнего Востока с заинтересованными в этом странами.

«Мы всегда приветствуем положительное влияние, которое Россия оказывает на решение множества проблем в данных местах»,— сказал Насер Бурита (цитата по ТАСС).

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Москва готова содействовать урегулированию ситуации в регионе Ближнего Востока с заинтересованными в этом странами. «Уделяем сегодняшним переговорам особое внимание, учитывая непростую ситуацию на международной арене, в том числе те неоднозначные события, которые происходят в вашем регионе на Ближнем Востоке, на севере Африки, и урегулированию проблем в этих частях мира Российская Федерация готова содействовать вместе с другими заинтересованными государствами»,— подчеркнул он.

Глава МИД Марокко Насер Бурита прибыл в Россию для участия в заседании российско-марокканской смешанной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится завтра. Сопредседателем комиссии со стороны России выступает вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Анастасия Домбицкая