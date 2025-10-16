Дмитриев: энергокомпании США ждут политического сигнала для работы с Россией

Компании из США ждут политического сигнала для сотрудничества с российскими энергокомпаниями. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на мероприятиях Российской энергетической недели.

«Эти компании постоянно также говорят администрации США, что с Россией надо находить точки соприкосновения,— сказал господин Дмитриев (цитата по «РИА Новости»). — И эти проекты - это в интересах, в том числе бизнес-интересах Америки».

Он отметил, что Россия открыта к сотрудничеству не только со странами Глобального Юга, но и Запада.