Лавров: Россия и Марокко планируют нарастить торговлю и партнерство

Москва и Рабат нацелены наращивать взаимную торговлю. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Марокко Насером Буритой. Он отметил, что обе стороны сходятся во мнении, что потенциал практического сотрудничества в этих сферах далеко не исчерпан.

«Мы твердо подтвердили настрой на продолжение совместной работы по дальнейшему укреплению традиционно-дружественных, доверительных отношений, отношений стратегического партнерства между нашими странами»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Министр рассказал, что стороны подробно рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня и кратко коснулись торгово-экономических обменов.

По информации ТАСС, по итогам переговоров был подписан меморандум об учреждении российско-марокканского межмидовского рабочего комитета в интересах углубления стратегического партнерства между странами.

Глава МИД Марокко Насер Бурита прибыл в Россию для участия в заседании российско-марокканской смешанной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В предыдущий раз Сергей Лавров и Насер Бурита встречались в конце сентября на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Анастасия Домбицкая