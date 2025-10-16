Жителям Саратова пересчитали плату за горячую воду в размере 4 млн рублей

Жителям Ленинского района Саратова произведен перерасчет платы за горячую воду в размере свыше 4 млн руб. благодаря принятым прокуратурой мерам. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что с 18 августа этого года филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» проводил гидравлические испытания коммунальных сетей и нарушил установленный двухнедельный срок их выполнения. По этой причине горячая вода не поступала примерно в 300 многоквартирных домов в Ленинском районе Саратова до 23 сентября.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление руководителю ресурсоснабжающей организации, возбудила в отношении ее должностного лица дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ. После этого абонентам пересчитали плату на сумму более 4 млн руб.

Павел Фролов