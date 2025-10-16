Продажи Pernod Ricard сократились на 7,6% из-за падения спроса в Китае

Сегодня французский производитель алкогольной продукции Pernod Ricard сообщил, что в минувшем квартале, который для компании является первым кварталом 2026 финансового года, общие продажи сократились на 7,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

Наиболее существенное снижение зафиксировано в Китае (–27%), что компания объясняет сложной экономической ситуацией в стране. В частности, Pernod Ricard сообщила о снижении в Китае продаж своего премиального коньяка Martell. В целом в Азии продажи сократились на 7%, хотя на таком крупном рынке, как Индия, был отмечен рост на 3%.

На 16% упали продажи в США, в основном из-за слабого спроса на крепкие спиртные напитки брендов, входящих в портфель Pernod Ricard, в частности на виски Jameson и водку Absolut. В Европе компания испытала снижение продаж на 4%, в основном из-за рынков Британии и Франции, тогда как в Испании и Германии спрос начал стабилизироваться.

Евгений Хвостик