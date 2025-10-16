MrBeast может запустить собственную криптовалюту

Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (Джеймс Дональдсон) готовится запустить собственный бизнес по предоставлению финансовых услуг. Ютубер уже подал заявку в США на регистрацию товарного знака MrBeast Financial, пишет Business Insider.

В заявке, поданной в Бюро США по патентам и товарным знакам, перечислялись девять услуг, которые теоретически сможет предоставлять компания блогера, среди них предоставление студенческих кредитов, страхование и анализ кредитоспособности. Блогер планирует создать «мобильное приложение и онлайн-сервисы для предоставления банковских, финансовых консультационных, криптовалютных и других услуг», говорится в заявке. Кроме того, там отмечается, что MrBeast Financial будет работать в партнерстве с уже существующей финтех-компанией, чтобы использовать ее инфраструктуру.

Кирилл Сарханянц