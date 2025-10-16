В Самаре экс-полицейские, укравшие вещдоки на 56 млн рублей, не смогли выйти на свободу

Самарский областной суд оставил в силе приговор пятерым бывшим полицейским, осужденным за хищение рыболовных сетей и раколовок. Сумма ущерба превысила 56,4 млн руб. Адвокаты осужденных обжаловали решение районного суда, но их жалобы отклонили. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Бывшие полицейские получили по три года колонии общего режима. Им также запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

Следствие установило, что ранее бывшие силовики расследовали уголовное дело браконьеров. При осмотре мест происшествия они изъяли 1658 мешков с рыболовными сетями и 431 мешок с раколовками, а затем похитили часть вещдоков. В отношении бывших полицейских возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Георгий Портнов