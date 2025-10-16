Национальный космический центр в Москве назовут именем Валентины Терешковой

Национальному космическому центру (НКЦ) в Москве присвоили имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Соответствующее распоряжение столичного правительства опубликовано на сайте мэрии.

НКЦ был учрежден в 2019 году правительством Москвы и госкорпорацией «Роскосмос» по поручению президента Владимира Путина. Объект построили на территории Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева в районе Филевский Парк на западе столицы.

Центр представляет собой аэрокосмический кластер. Он объединит центральный офис и ситуационный центр «Роскосмоса», конструкторские бюро и профильные предприятия, которые сейчас находятся в разных районах Москвы. Также в состав НКЦ войдут выставочный центр и корпоративная академия госкорпорации.

Полина Мотызлевская