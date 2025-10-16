Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Национальный космический центр в Москве назовут именем Валентины Терешковой

Национальному космическому центру (НКЦ) в Москве присвоили имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Соответствующее распоряжение столичного правительства опубликовано на сайте мэрии.

НКЦ был учрежден в 2019 году правительством Москвы и госкорпорацией «Роскосмос» по поручению президента Владимира Путина. Объект построили на территории Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева в районе Филевский Парк на западе столицы.

Центр представляет собой аэрокосмический кластер. Он объединит центральный офис и ситуационный центр «Роскосмоса», конструкторские бюро и профильные предприятия, которые сейчас находятся в разных районах Москвы. Также в состав НКЦ войдут выставочный центр и корпоративная академия госкорпорации.

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Как сложилась карьера Валентины Терешковой после полета на орбиту

Предыдущая фотография
Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области, в деревне Масленниково. Ее отец погиб во время советско-финской войны. После окончания семилетней школы Валентина работала на Ярославском шинном заводе, а позднее — на комбинате технических тканей «Красный Перекоп». Параллельно с работой и учебой она занималась в Ярославском аэроклубе, где 163 раза прыгнула с парашютом

Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области, в деревне Масленниково. Ее отец погиб во время советско-финской войны. После окончания семилетней школы Валентина работала на Ярославском шинном заводе, а позднее — на комбинате технических тканей «Красный Перекоп». Параллельно с работой и учебой она занималась в Ярославском аэроклубе, где 163 раза прыгнула с парашютом

Фото: РИА Новости

«В полет можно было взять с собой одну книгу. Я читала стихи Некрасова»&lt;br>В 1962 году Валентина Терешкова попала в отряд космонавтов, готовилась по программе женского полета. 16 июня 1963 года в качестве командира космического корабля «Восток-6» Терешкова стала первой женщиной, совершившей полет в космос. Во время миссии ей был назначен позывной «Чайка», а на левом плече скафандра была вышита птица. За двое суток 22 часа 50 минут ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли

«В полет можно было взять с собой одну книгу. Я читала стихи Некрасова»
В 1962 году Валентина Терешкова попала в отряд космонавтов, готовилась по программе женского полета. 16 июня 1963 года в качестве командира космического корабля «Восток-6» Терешкова стала первой женщиной, совершившей полет в космос. Во время миссии ей был назначен позывной «Чайка», а на левом плече скафандра была вышита птица. За двое суток 22 часа 50 минут ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

«Когда в Алтайском крае я приземлилась, очень пожилая женщина подошла ко мне и спросила: дочка, а ты Бога видела? Ну, как ей сказать? Я говорю: вы знаете, я его не видела. Наверное, говорю, мой корабль по другой дорожке шел, поэтому мы не встретились, но в душе он все время был со мной. Она обняла меня и говорит: спасибо, дочка. Я говорю: за что же спасибо, я вам не сказала, что я его видела? А она: за то, что ты не обидела меня»&lt;br>После полета Терешкова получила выговор за нарушение режима: на месте посадки она раздала запасы продуктов из рациона космонавтов, а сама ела местную пищу

«Когда в Алтайском крае я приземлилась, очень пожилая женщина подошла ко мне и спросила: дочка, а ты Бога видела? Ну, как ей сказать? Я говорю: вы знаете, я его не видела. Наверное, говорю, мой корабль по другой дорожке шел, поэтому мы не встретились, но в душе он все время был со мной. Она обняла меня и говорит: спасибо, дочка. Я говорю: за что же спасибо, я вам не сказала, что я его видела? А она: за то, что ты не обидела меня»
После полета Терешкова получила выговор за нарушение режима: на месте посадки она раздала запасы продуктов из рациона космонавтов, а сама ела местную пищу

Фото: РИА Новости

Осенью после своего первого полета Валентина Терешкова вышла замуж за космонавта Андрияна Николаева. Их свадьба прошла в правительственном особняке на Ленинских горах, а среди гостей были первые лица государства, в том числе Никита Хрущев

Осенью после своего первого полета Валентина Терешкова вышла замуж за космонавта Андрияна Николаева. Их свадьба прошла в правительственном особняке на Ленинских горах, а среди гостей были первые лица государства, в том числе Никита Хрущев

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

Валентина Терешкова дважды была замужем. Вторым ее мужем стал генерал-майор медицинской службы, директор Центрального института травматологии и ортопедии Юлий Шапошников&lt;br>На фото: герои Советского Союза, космонавты Валентина Терешкова и Андриян Николаев с дочкой Еленой

Валентина Терешкова дважды была замужем. Вторым ее мужем стал генерал-майор медицинской службы, директор Центрального института травматологии и ортопедии Юлий Шапошников
На фото: герои Советского Союза, космонавты Валентина Терешкова и Андриян Николаев с дочкой Еленой

Фото: РИА Новости / Александр Моклецов

Высшее образование Валентина Терешкова получила уже после своего знаменитого полета, в 1969 году. Она окончила Военно-инженерную академия имени Н. Е. Жуковского по специальности «летчик-космонавт-инженер». После этого она продолжила заниматься исследованием космоса, в частности возможности полетов на Марс. Написала около 50 работ, кандидат технических наук

Высшее образование Валентина Терешкова получила уже после своего знаменитого полета, в 1969 году. Она окончила Военно-инженерную академия имени Н. Е. Жуковского по специальности «летчик-космонавт-инженер». После этого она продолжила заниматься исследованием космоса, в частности возможности полетов на Марс. Написала около 50 работ, кандидат технических наук

Фото: РИА Новости / Василий Малышев

«Нет необходимости делить профессию космонавта на мужскую и женскую. Эта работа не делает галантного снисхождения так называемому слабому полу»&lt;br>На фото (слева направо): космонавты Павел Попович, Герман Титов, Андриян Николаев, Валентина Терешкова, Юрий Гагарин и Валерий Быковский на трибуне Мавзолея

«Нет необходимости делить профессию космонавта на мужскую и женскую. Эта работа не делает галантного снисхождения так называемому слабому полу»
На фото (слева направо): космонавты Павел Попович, Герман Титов, Андриян Николаев, Валентина Терешкова, Юрий Гагарин и Валерий Быковский на трибуне Мавзолея

Фото: Бородулин Л. / Фотоархив журнала «Огонек»

«Надо не смотреть на жизнь со стороны, а идти вместе с ней»

«Надо не смотреть на жизнь со стороны, а идти вместе с ней»

Фото: РИА Новости / Александр Моклецов

«Невозможно отрицать огромную роль женщин в мировом сообществе. Мой полет был еще одним примером этого вклада»&lt;br>На фото: Валентина Терешкова и малдшая дочь Юрия Гагарина Галина

«Невозможно отрицать огромную роль женщин в мировом сообществе. Мой полет был еще одним примером этого вклада»
На фото: Валентина Терешкова и малдшая дочь Юрия Гагарина Галина

Фото: РИА Новости / Александр Моклецов

С 1960-х годов Валентина Терешкова ведет активную общественно-политическую деятельность. С 1968 года она более 20 лет была председателем Комитета советских женщин и вице-президентом Международной демократической федерации женщин. Позднее первая женщина-космонавт стала руководителем Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, председателем президиума Российской ассоциации международного сотрудничеств&lt;br>На фото: с американской правозащитницей Анджелой Дэвис

С 1960-х годов Валентина Терешкова ведет активную общественно-политическую деятельность. С 1968 года она более 20 лет была председателем Комитета советских женщин и вице-президентом Международной демократической федерации женщин. Позднее первая женщина-космонавт стала руководителем Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, председателем президиума Российской ассоциации международного сотрудничеств
На фото: с американской правозащитницей Анджелой Дэвис

Фото: Награльян А. / Фотоархив журнала «Огонек»

Валентина Терешкова удостоена звания Герой Советского Союза, двух орденов Ленина, Государственной премии РФ. Также первая женщина-космонавт имеет международные награды — в Чехословакии, Болгарии, Вьетнаме и Монголии ей присвоили звание Героя Социалистического Труда

Валентина Терешкова удостоена звания Герой Советского Союза, двух орденов Ленина, Государственной премии РФ. Также первая женщина-космонавт имеет международные награды — в Чехословакии, Болгарии, Вьетнаме и Монголии ей присвоили звание Героя Социалистического Труда

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Фотоархив журнала «Огонек»

Валентина Терешкова — почетный гражданин 18 российских и зарубежных городов. Кроме того, ее именем назван кратер на Луне, а малая планета 1671 Chaika получила название по позывному Терешковой

Валентина Терешкова — почетный гражданин 18 российских и зарубежных городов. Кроме того, ее именем назван кратер на Луне, а малая планета 1671 Chaika получила название по позывному Терешковой

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

В 2011 году Валентина Терешкова была избрана в Госдуму от партии «Единая Россия». В нижней палате парламента она была заместителем председателя комитета по международным делам. В 2016 году Терешкова переизбралась в Госдуму, заняв должность зампреда комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления&lt;br>На фото: с депутатом Надеждой Школкиной во время заседания Госдумы

В 2011 году Валентина Терешкова была избрана в Госдуму от партии «Единая Россия». В нижней палате парламента она была заместителем председателя комитета по международным делам. В 2016 году Терешкова переизбралась в Госдуму, заняв должность зампреда комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
На фото: с депутатом Надеждой Школкиной во время заседания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2017 году Терешкова была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. В марте 2020 года предложила поправку к Конституции, которая позволила действующему президенту России Владимиру Путину переизбираться на пост главы государства, несмотря на предыдущие сроки

В 2017 году Терешкова была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. В марте 2020 года предложила поправку к Конституции, которая позволила действующему президенту России Владимиру Путину переизбираться на пост главы государства, несмотря на предыдущие сроки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

16 июня 2023 года Владимир Путин подписал указ о награждении Валентины Терешковой Орденом Гагарина за заслуги в освоении космоса и активную общественную и международную деятельность. Награда была учреждена в конце мая, госпожа Терешкова стала первым кавалером ордена

16 июня 2023 года Владимир Путин подписал указ о награждении Валентины Терешковой Орденом Гагарина за заслуги в освоении космоса и активную общественную и международную деятельность. Награда была учреждена в конце мая, госпожа Терешкова стала первым кавалером ордена

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 15

Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области, в деревне Масленниково. Ее отец погиб во время советско-финской войны. После окончания семилетней школы Валентина работала на Ярославском шинном заводе, а позднее — на комбинате технических тканей «Красный Перекоп». Параллельно с работой и учебой она занималась в Ярославском аэроклубе, где 163 раза прыгнула с парашютом

Фото: РИА Новости

«В полет можно было взять с собой одну книгу. Я читала стихи Некрасова»
В 1962 году Валентина Терешкова попала в отряд космонавтов, готовилась по программе женского полета. 16 июня 1963 года в качестве командира космического корабля «Восток-6» Терешкова стала первой женщиной, совершившей полет в космос. Во время миссии ей был назначен позывной «Чайка», а на левом плече скафандра была вышита птица. За двое суток 22 часа 50 минут ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

«Когда в Алтайском крае я приземлилась, очень пожилая женщина подошла ко мне и спросила: дочка, а ты Бога видела? Ну, как ей сказать? Я говорю: вы знаете, я его не видела. Наверное, говорю, мой корабль по другой дорожке шел, поэтому мы не встретились, но в душе он все время был со мной. Она обняла меня и говорит: спасибо, дочка. Я говорю: за что же спасибо, я вам не сказала, что я его видела? А она: за то, что ты не обидела меня»
После полета Терешкова получила выговор за нарушение режима: на месте посадки она раздала запасы продуктов из рациона космонавтов, а сама ела местную пищу

Фото: РИА Новости

Осенью после своего первого полета Валентина Терешкова вышла замуж за космонавта Андрияна Николаева. Их свадьба прошла в правительственном особняке на Ленинских горах, а среди гостей были первые лица государства, в том числе Никита Хрущев

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

Валентина Терешкова дважды была замужем. Вторым ее мужем стал генерал-майор медицинской службы, директор Центрального института травматологии и ортопедии Юлий Шапошников
На фото: герои Советского Союза, космонавты Валентина Терешкова и Андриян Николаев с дочкой Еленой

Фото: РИА Новости / Александр Моклецов

Высшее образование Валентина Терешкова получила уже после своего знаменитого полета, в 1969 году. Она окончила Военно-инженерную академия имени Н. Е. Жуковского по специальности «летчик-космонавт-инженер». После этого она продолжила заниматься исследованием космоса, в частности возможности полетов на Марс. Написала около 50 работ, кандидат технических наук

Фото: РИА Новости / Василий Малышев

«Нет необходимости делить профессию космонавта на мужскую и женскую. Эта работа не делает галантного снисхождения так называемому слабому полу»
На фото (слева направо): космонавты Павел Попович, Герман Титов, Андриян Николаев, Валентина Терешкова, Юрий Гагарин и Валерий Быковский на трибуне Мавзолея

Фото: Бородулин Л. / Фотоархив журнала «Огонек»

«Надо не смотреть на жизнь со стороны, а идти вместе с ней»

Фото: РИА Новости / Александр Моклецов

«Невозможно отрицать огромную роль женщин в мировом сообществе. Мой полет был еще одним примером этого вклада»
На фото: Валентина Терешкова и малдшая дочь Юрия Гагарина Галина

Фото: РИА Новости / Александр Моклецов

С 1960-х годов Валентина Терешкова ведет активную общественно-политическую деятельность. С 1968 года она более 20 лет была председателем Комитета советских женщин и вице-президентом Международной демократической федерации женщин. Позднее первая женщина-космонавт стала руководителем Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, председателем президиума Российской ассоциации международного сотрудничеств
На фото: с американской правозащитницей Анджелой Дэвис

Фото: Награльян А. / Фотоархив журнала «Огонек»

Валентина Терешкова удостоена звания Герой Советского Союза, двух орденов Ленина, Государственной премии РФ. Также первая женщина-космонавт имеет международные награды — в Чехословакии, Болгарии, Вьетнаме и Монголии ей присвоили звание Героя Социалистического Труда

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Фотоархив журнала «Огонек»

Валентина Терешкова — почетный гражданин 18 российских и зарубежных городов. Кроме того, ее именем назван кратер на Луне, а малая планета 1671 Chaika получила название по позывному Терешковой

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

В 2011 году Валентина Терешкова была избрана в Госдуму от партии «Единая Россия». В нижней палате парламента она была заместителем председателя комитета по международным делам. В 2016 году Терешкова переизбралась в Госдуму, заняв должность зампреда комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
На фото: с депутатом Надеждой Школкиной во время заседания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2017 году Терешкова была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. В марте 2020 года предложила поправку к Конституции, которая позволила действующему президенту России Владимиру Путину переизбираться на пост главы государства, несмотря на предыдущие сроки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

16 июня 2023 года Владимир Путин подписал указ о награждении Валентины Терешковой Орденом Гагарина за заслуги в освоении космоса и активную общественную и международную деятельность. Награда была учреждена в конце мая, госпожа Терешкова стала первым кавалером ордена

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все