Hindu: Индия предложила поставлять Бразилии зенитные ракетные комплексы Akash

Индия предложила начать поставки Бразилии зенитных ракетных комплексов Akash, предназначенных для сил противовоздушной обороны. Об этом сообщила газета The Hindu со ссылкой на источники.

Предложение прозвучало на переговорах между главой индийского Минобороны Раджнатхом Сингхом и вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином. На встрече обе стороны «определили приоритетные направления» для изучения возможностей совместной разработки и производства оборонной техники, пишет газета.

По информации источников CNN-News18, Бразилия выразила большую заинтересованность в покупке индийской системы ПВО.