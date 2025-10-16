Саратовчанка получила штраф в 400 тыс. за незаконный оборот табачных изделий

В Саратове суд вынес приговор в отношении 55-летней местной жительницы по уголовному делу о незаконном обороте табачных изделий (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, с марта 2024 года по апрель 2025 года фигурантка незаконно хранила более 15 тыс. немаркированных пачек сигарет общей стоимостью свыше 2 млн руб. на складе в Ленинском районе Саратова для дальнейшего сбыта. Полиция изъяла табачные изделия.

Фигурантка признала свою вину. По решению суда она получила штраф в 400 тыс. руб.

Павел Фролов