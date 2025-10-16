Инвестиции в урожай: дачный сезон-2025 побил рекорды по объему покупок

Жители Саратовской области значительно активизировали интерес к садоводству в 2025 году, что выразилось в рекордном росте трат на товары для дачи, растущем интересе к тематическим онлайн-сервисам и росте интернет-потребления в сельских локациях. Такие выводы следуют из совместного исследования ВТБ и МегаФона, подводящего итоги дачного сезона с марта по сентябрь.

Всплеск покупательской активности в сегменте садоводства подтверждают данные ВТБ. С марта по сентябрь 2025 года число транзакций клиентов банка в регионе на товары для сада и огорода выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек по итогам сезона составил 797 рублей, сократившись на 15,5% по сравнению с прошлогодним огородно-дачным сезоном.

Высокая динамика наблюдается в том числе за счет онлайн-активности жителей региона, которые приезжают на свои приусадебные участки по выходным и во время отпусков. Как показывает Big Data оператора, за год в сельской местности возросли не только общие объемы интернет-данных, но и среднее потребление каждого абонента — с 25 до 26 Гбайт в месяц.

Жители региона активны не только в соцсетях, мессенджерах и онлайн-кинотеатрах. Трафик на сайтах, посвященных вопросам садоводства, увеличился на 40% по сравнению с прошлым годом. В этой нише наиболее востребованы форумы любителей дачи и маркетплейсы садовых растений. Изучают эти ресурсы чаще всего по воскресеньям — вероятно, работая в саду и сталкиваясь с той или иной проблемой.