МВФ прогнозирует рост мирового госдолга выше 100% мирового ВВП

К 2029 году мировой госдолг может превысить 100% глобального ВВП, чего не бывало с 1948 года, когда экономики крупнейших стран мира тяжело восстанавливались после Второй мировой войны. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), сделанным в докладе «Тратить разумнее», есть риск того, что госдолг в 2029 году достигнет 123% от глобального ВВП.

Как отмечает глава департамента бюджетно-налоговых отношений МВФ Витор Гаспар, «после длительного периода роста объемов долга и падения процентных ставок обстановка резко изменилась», процентные ставки выросли, оценка финансовых активов тоже, а к этому добавились геополитическое давление и дефициты бюджетов.

Как отмечается в докладе, у многих крупных экономик госдолг уже превышает или превысит 100% ВВП в ближайшие годы. В числе таких стран называются Канада, Китай, Франция, Италия, Япония, Великобритания, США. В целом у стран, входящих в G20, госдолг к 2029 году может составить 129,7%. Но и у развивающихся стран МВФ видит серьезные проблемы, хотя госдолг у них ниже и у большинства он не превышает 60% ВВП. Правда, возможность привлечения финансирования у них также ниже.

Алена Миклашевская