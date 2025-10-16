Володин призвал запретить использование пальмового масла в детских продуктах

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты поддержали обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину насчет ограничения использования пальмового масла при производстве пищевых продуктов. Ограничения предлагается ввести в том числе для детского питания.

«Надо запрещать пальмовое масло во всех детских продуктах, — сказал спикер на заседании в четверг. — По остальным — ограничивать».

Господин Володин пояснил, что «сейчас не знает, какое пальмовое масло завозится, какого качества» и «есть то, что вредно, его нельзя завозить» (цитата по ТАСС).

Госдума предложила правительству до декабря «проработать и представить позицию» по нескольким вопросам. Среди них: соблюдение запрета на использование пальмового масла в питании детей; повышение ставки ввозной таможенной пошлины для пальмового масла; введение акцизов.