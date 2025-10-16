Экс-чиновнице Барнаула вменили в вину получение взяток на 550 тыс. рублей

Бывшей начальнице отдела комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула предъявили обвинение в шести эпизодах получения взяток (ст. 290 УК РФ) на общую сумму 550 тыс. руб. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, рассказали в управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю.

По данным прокуратуры региона, по версии следствия, в 2023-2025 годах чиновнице на рассмотрение поступали документы от частных застройщиков на выдачу разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. При их изучении она выявляла нарушения норм градостроительного законодательства при планируемом или уже завершенном строительстве.

Следствие считает, что за незаконное вознаграждение в общей сумме 550 тыс. руб. начальница отдела предоставляла застройщикам возможность устранить выявленные ею недочеты на объектах, после чего, не удостоверившись в их исправлении, выдавала разрешительные документы. На активы обвиняемой стоимостью свыше 23 млн руб. наложен обеспечительный арест.

Расследование в отношении взяткодателя и посредников в передаче взяток продолжается.

Илья Николаев