В Перми завершается реконструкция стадиона «Юность»

В Перми реконструкция стадиона «Юность» выходит на финальный этап. Как сообщили в министерстве строительства Прикамья, готовность объекта составляет 95%. Все основные строительные работы выполнены. «Скоро спортсмены и жители смогут оценить современный комплекс, который будет использоваться круглогодично», — добавили в министерстве.

Фото: Министерство спорта Пермского края

Отмечается также, что сейчас подрядчик занимается благоустройством территории и пуско-наладочными работами. Следующий шаг — итоговая проверка инспекцией государственного строительного надзора.

Напомним, реконструкция стадиона проходит в рамках краевой программы «Пермь-300» и при помощи Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома». Реконструкцией объекта занимается ГК «Кинетика». Ввести объект в эксплуатацию планировалось до конца лета.