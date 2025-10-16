«Россети Тюмень» и Тюменская область заключили соглашение о развитии электросетевого комплекса региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор «Россети Тюмень» Елена Бакланова подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и компанией. Событие произошло на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. Стороны договорились о системном взаимодействии по вопросам развития электросетевого комплекса региона и обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей.



Фото: Предоставлено ПАО «Россети»

«Тюменская область на протяжении последних лет входит в число лидеров по привлечению инвестиций. Большие объёмы промышленного и гражданского строительства ставят перед энергетиками серьёзные задачи по развитию электроэнергетического комплекса региона. Опыт совместного решения этих задач показал надёжность системообразующей энергокомпании. Подписание соглашения сегодня – это ещё одна опора в построении линии долгосрочного развития родной области», – подчеркнул Александр Моор.

Правительство Тюменской области и системообразующая энергокомпания региона намерены направить совместные усилия на синхронизацию развития территорий и размещения электросетевой инфраструктуры, выявление и ликвидацию бесхозяйных энергообъектов, формирование условий для реализации долгосрочной и предсказуемой тарифной политики. Стороны также продолжат сотрудничество по вопросам устранения «лоскутности» электрических сетей, реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, разработки оптимальных решений для обеспечения технологического присоединения потребителей.

Генеральный директор «Россети Тюмень» Елена Бакланова отметила значимость стратегического партнерства для функционирования сетевого комплекса Тюменской области. «Устойчивое развитие энергосистемы является важным фактором для поддержания благоприятного инвестиционного климата в регионе и повышения качества жизни населения. Совместная работа с Правительством Тюменской области способствует реализации приоритетных проектов и инициатив, направленных на создание современной и надежной энергоинфраструктуры», – добавила Елена Бакланова.

Системообразующая энергокомпания – надежный партнер региона, вносящий значимый вклад в обеспечение устойчивого социально-экономического развития и повышение его инвестиционной привлекательности. За последние пять лет «Россети Тюмень» инвестировали в тюменскую энергосистему свыше 23 млрд рублей, выполнили почти 29 тыс. договоров технологического присоединения и обеспечили надежное электроснабжение свыше 130 социально значимых объектов: школ, больниц, детских садов.

