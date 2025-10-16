Чистая прибыль TSMC выросла на 39%, до рекордных $14,8 млрд

Сегодня крупнейший в мире производитель полупроводников тайваньская компания TSMC сообщила, что по итогам третьего квартала ее чистая прибыль выросла на 39%, до $14,8 млрд, что стало новым квартальным рекордом для TSMC и превысило прогнозы аналитиков, ожидавших прибыль около $13,6 млрд. Общая выручка увеличилась на 30%, до $32,3 млрд, что также превысило прогнозы.

Очередной рекордный квартал TSMC объяснила продолжающимся ростом спроса на полупроводники и другое оборудование для ИИ. «Последние тенденции на рынке ИИ продолжают быть весьма позитивными»,— заявил генеральный директор TSMC Си Вэй, добавив, что растущее внедрение моделей ИИ потребителями привело к росту спроса на вычислительные технологии и, как следствие, на полупроводниковую продукцию. Господин Вэй заявил, что благодаря солидным результатам в третьем квартале компания повысила прогноз роста выручки на 2025 год в диапазоне от 30% до 40%. В июле компания ожидала роста выручки за весь год примерно на 30%.

Евгений Хвостик