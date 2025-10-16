Комбинат «Красный Перекоп» оштрафовали за взятку сотруднику МЧС

В Ярославле ПАО «Ярославский комбинат технических тканей «Красный перекоп» оштрафован на 1 млн руб. за коррупцию. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура Красноперекопского района выявила, что в 2021–2024 годах сотрудник ПАО передал взятку в 200 тыс. руб. начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ярославлю Главного управления МЧС по Ярославской области.

Взятка передавалась за покровительство, снижение проверок и минимизацию наказания за нарушения пожарной безопасности. По этому факту было возбуждено уголовное дело. В отношении взяткополучателя уже вынесен приговор.

В связи с этим прокуратура возбудила дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Мировой судья назначил компании штраф в 1 млн руб. Прокуратура будет следить за уплатой штрафа.

Антон Голицын