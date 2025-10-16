Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Школу на Московском проспекте в Ярославле сдадут до конца года

В Ярославле завершаются работы по строительству школы на Московском проспекте, объект будет готов до конца года. Об этом сообщает Yarnews со ссылкой на мэрию города.

Фото: мэрия Ярославля

Изначально планировалось завершить стройку к 1 сентября, затем срок сдвинули на октябрь.

Мэрия Ярославля уточнила, что сейчас идут последние работы по монтажу слаботочных систем и пусконаладочные работы. После ввода школы в эксплуатацию начнется процесс лицензирования и набор учащихся.

Разрешение на строительство школы действительно до 11 апреля 2026 года, учеников школа примет в следующем учебном году.

Антон Голицын

