Школу на Московском проспекте в Ярославле сдадут до конца года
В Ярославле завершаются работы по строительству школы на Московском проспекте, объект будет готов до конца года. Об этом сообщает Yarnews со ссылкой на мэрию города.
Фото: мэрия Ярославля
Изначально планировалось завершить стройку к 1 сентября, затем срок сдвинули на октябрь.
Мэрия Ярославля уточнила, что сейчас идут последние работы по монтажу слаботочных систем и пусконаладочные работы. После ввода школы в эксплуатацию начнется процесс лицензирования и набор учащихся.
Разрешение на строительство школы действительно до 11 апреля 2026 года, учеников школа примет в следующем учебном году.