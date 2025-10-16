Дмитриев: отказ от энергоносителей РФ ведет ЕС к стагнации и деиндустриализации

Из-за отказа от российских энергоносителей в Европе начинается стагнация и деиндустриализация. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы оцениваем потери Европы свыше 1,3 трлн евро от… попытки отойти от использования российского природного газа»,— заявил он на полях Российской энергетической недели (цитата по ТАСС).

Господин Дмитриев добавил, что «экономика росла в России на 4% в прошлом году, Евросоюза — меньше 1%», и последняя сейчас находится в «плачевной ситуации».