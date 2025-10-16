В Саратовской области сотрудник полиции пойдет под суд за взятку от иностранца

В Саратовской области суд рассмотрит в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции одного из отделов регионального МВД уголовное дело о получении взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, иностранный гражданин перечислил на банковскую карту фигуранта на территории Озинского района денежные средства, чтобы его не стали привлекать к административной ответственности. Произошло это в январе прошлого года.

При этом иностранец незаконно находился на территории России и подлежал выдворению из страны. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд на рассмотрение.

Павел Фролов