Госдума приняла в I чтении проект о бесплатной юридической помощи беженцам

Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи беженцам и вынужденным переселенцам.

Проект поправок в мае 2025 года внесла на рассмотрение группа депутатов, включая Петра Толстого, Василия Пискарева и Ирину Панькину (все — «Единая Россия»).

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на лиц, эвакуированных или самостоятельно покинувших место жительства «в связи с проведением специальной военной операции». Речь идет о жителях Украины, а также российских регионов, в том числе ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В записке депутаты также приводят данные Росстата: на 1 января 2025 года в России состоят на учете 216 беженцев, 326 вынужденных переселенцев и 9,86 тыс. получивших временное убежище.

Полина Мотызлевская