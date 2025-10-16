ФАС потребовала от Apple предустанавливать российские поисковики

Федеральная антимонопольная служба потребовала от американской компании Apple включить российскую поисковую систему по умолчанию на устройствах, продаваемых в России. Об этом сообщается в письме главы ведомства Максима Шаскольского, направленном в Apple. Содержание письма приводит ТАСС.

В документе ФАС указывает, что Apple нарушает правила, требующие предустановки российских поисковых систем или стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на смартфонах и других устройствах. Эти системы должны быть доступны без дополнительных настроек.

В письме подчеркивается, что на устройствах Apple, продаваемых в России, предустановлена поисковая система, не относящаяся к РФ или странам ЕАЭС. Это ставит российские и евразийские поисковики в неравные условия, что может ущемлять интересы пользователей. ФАС требует от Apple изменить настройки и предоставить ответ до 31 октября 2025 года.