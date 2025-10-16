Губернатор Пермского края провел личный прием граждан

Сегодня губернатор Прикамья Дмитрий Махонин совместно с членами краевого правительства, мэром Перми Эдуардом Сосниным провел личный прием граждан в приемной президента РФ в Пермском крае. По поручению полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова в приеме граждан также принял участие главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В ходе приема граждан обсуждались обновление объектов коммунальной инфраструктуры, образования и культуры, доступность услуг сотовой связи, благоустройство общественных пространств. Жительница Перми Надежда Табанкова спросила о сроках завершения ремонта местной школы № 76, а также поинтересовалась планами по благоустройству школьной территории. Дмитрий Махонин сообщил ей, на капремонт здания в бюджете Перми на 2026 год заложены 212 млн руб. В ходе ремонта будут реконструированы все инженерные сети, обновлена кровля, фасад, внутренняя отделка помещений, автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения. Сейчас уже разработана проектно-сметная документация, она проходит экспертизу. Ремонт завершится до конца 2026 года. Территорию учебного заведения благоустроят в рамках регионального проекта «Комфортный край» по направлению «Школьный двор». Работы уже проведены по на площадке школы на ул. Лодыгина 48а, в следующем году благоустройство школьной территории пройдет в корпусе на ул. Гусарова 4.

Жительница села Плеханово Кунгурского округа Марина Хабарова рассказала о проблемах с доступом к чистой воде. «О ситуации в селе знаем. Работы по реконструкции системы водоснабжения уже ведутся. Выполнили прокладку трубопровода, сейчас ожидаем поставку резервуара и насосной станции. Сдадим объект до конца года», — заявил Дмитрий Махонин.

Жительница деревни Губань Куединского округа Оксана Погадаева обратила внимание на проблемы с доступностью услуг сотовой связи. «Сотовая связь и интернет должны быть доступны и в отдаленных и небольших территориях региона. Это даст возможность не только комфортного общения, но и доступ к вызову скорой помощи, экстренных служб. Не первый год реализуем проект "Устранение цифрового неравенства". На сегодня сотовая связь доступна в населенных пунктах численностью до 500 человек. Сейчас реализуем проект до 100 человек», - подчеркнул Дмитрий Махонин. Глава краевого минсвязи Петр Шиловских добавил, что до конца 2025 года в деревне Губань будет запущена в эксплуатацию базовая станция сотовой связи стандарта 2G/4G — это сделают в рамках нацпроекта «Экономика данных».

Еще один вопрос задала Татьяна Кузнецова из поселка Юго-Камский о проведении капитального ремонта здания МАКУ «Культурно-делового центра ««АРТ-СОЮЗ». «Очень важно, чтобы люди старшего возраста и молодежь имели возможность собираться и проводить мероприятия. Благодаря региональному проекту "Комфортный край", в который вошел и Юго-Камский дом культуры, помогаем муниципалитетам ремонтировать объекты досуга», — сказал губернатор.

В настоящее время уже готова проектно-сметная документация, ремонт начнется в 2026 году. В здании отремонтируют кровлю, фасад, внутренние помещения, сцену. Также в зрительном зале обновят системы отопления, водоотведения, вентиляции, электроснабжения, в том числе установят автоматическую пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения, благоустроят территорию.

Любовь Новикова из Ильинского округа поинтересовалась о сроках ремонта поликлиники в Чермозе. По словам главы краевого минздрава Анастасии Крутень, в управлении капстроительства края завершается разработка проектно-сметной документации по капремонту. Работы планируется начать в 2026 году.

По итогам встречи Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам держать на контроле вопросы, на которые жители края обратили внимание.